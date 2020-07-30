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30.07.2020  18:57   

За неделю - 660 нарушений Правил дорожного движения (ФОТО)

К проведению отработки ежесуточному привлекается 62 работника отделений полиции.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, всего с 23 по 29 июля полицейские выявили 660 нарушений Правил дорожного движения.  По 29 июля - 103 нарушения.
 
По результатам проведения профилактических мероприятий полицейские выявлено 44 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения.  На водителей составлены протоколы по ст.  130 КУоАП.
 
Также Зафиксировано 12 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил проезда перекрестков (ст. 122 КУоАП), 228 нарушений правил пользования ремнями безопасности (ч. 5 ст. 121 КУоАП), 127 нарушений ПДД пешеходами (ст. 127 КУоАП) и 107 фактов  управления транспортными средствами без соответствующих документов (ст. 126 КУоАП).
 
Кроме этого, во время проведения профилактических мероприятий временно задержаны 2 транспортных средства в согласовании с требованиями статьи 265-2 КУоАП.
 
Профилактические мероприятия начались 24 июля и продлятся на территории Харьковской области до 30 августа 2020 года.
 
Полиция Харьковщины обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения.  Берегите свою жизнь и жизнь окружающих.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пдд, нарушения, харьков
 
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