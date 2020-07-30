30.07.2020 18:57

За неделю - 660 нарушений Правил дорожного движения (ФОТО)

К проведению отработки ежесуточному привлекается 62 работника отделений полиции.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, всего с 23 по 29 июля полицейские выявили 660 нарушений Правил дорожного движения. По 29 июля - 103 нарушения.

По результатам проведения профилактических мероприятий полицейские выявлено 44 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. На водителей составлены протоколы по ст. 130 КУоАП.

Также Зафиксировано 12 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил проезда перекрестков (ст. 122 КУоАП), 228 нарушений правил пользования ремнями безопасности (ч. 5 ст. 121 КУоАП), 127 нарушений ПДД пешеходами (ст. 127 КУоАП) и 107 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов (ст. 126 КУоАП).

Кроме этого, во время проведения профилактических мероприятий временно задержаны 2 транспортных средства в согласовании с требованиями статьи 265-2 КУоАП.

Профилактические мероприятия начались 24 июля и продлятся на территории Харьковской области до 30 августа 2020 года.

Полиция Харьковщины обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих.