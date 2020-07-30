Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: легковушки не разминулись на городской магистрали (ВИДЕО)
30.07.2020  18:23   

ДТП: легковушки не разминулись на городской магистрали (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Какинформирует Телеграмм-канал Веха, на Клочковской - авария.

Здесь не поделили дорогу две легковушки.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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