ДТП: легковушки не разминулись на городской магистрали (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Какинформирует Телеграмм-канал Веха, на Клочковской - авария.
Здесь не поделили дорогу две легковушки.
Подробностей пока нет.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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