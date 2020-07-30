К 81-летней женщине в дом ворвался грабитель (ФОТО)

Полиция устанавливает личность неизвестного, который напал на пожилую жительницу Чугуевского района.
Сообщение о потерпевшей поступило в Чугуевского отдела полиции от медиков 29 июля в 3:34.
Как выяснилось, в частный дом 81-летней бабушки в селе Рассвет проник злоумышленник, нанес ей телесные повреждения и завладел кошельком с документами и деньгами в сумме 300 гривен.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить Чугуевский отдел полиции по телефонам: 067-720-14-16 (следователь), «102» или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажность:
давление:
ветер: