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30.07.2020  14:03   

К 81-летней женщине в дом ворвался грабитель (ФОТО)

Полиция устанавливает личность неизвестного, который напал на пожилую жительницу Чугуевского района.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о потерпевшей поступило в Чугуевского отдела полиции от медиков 29 июля в 3:34.

Как выяснилось, в частный дом 81-летней бабушки в селе Рассвет проник злоумышленник, нанес ей телесные повреждения и завладел кошельком с документами и деньгами в сумме 300 гривен.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить Чугуевский отдел полиции по телефонам: 067-720-14-16 (следователь), «102» или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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