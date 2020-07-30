Смертельное ДТП со скорой: полиция ищет свидетелей

Правоохранители просят откликнуться свидетелей ДТП в селе Циркуны.
Напомним, 28 июля около 21:40 в районе дома №1 по улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи допустил наезд на гражданку, которая пересекала проезжую часть. От полученных травм 43-летняя женщина умерла.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 в кабинет № 6 к следователю Катречко Денису Олеговичу или по телефону: 063- 06-66-876.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
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