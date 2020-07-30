На пожаре в Боровой пострадала 82-летняя женщина (ФОТО)

Причина пожара – короткое замыкание.
29 июля в 15:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Центральной села Боровая.
К месту происшествия было направлено отделение службы спасения на автоцистерне.
На момент прибытия пожарных веранда, перекрытие и крыша жилого дома были охвачены пламенем. Площадь пожара составила около 60 кв.м.
Во время пожара пострадала 82-летняя женщина.
В 16:30 пожар был локализован, а в 21:20 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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