ДТП: на Ландау КамАЗ снес легковушку, – соцсети (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 30 июля Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 июля Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.