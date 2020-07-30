ДТП: на Ландау КамАЗ снес легковушку, – соцсети (ФОТО)

Авария произошла утром 30 июля.
О происшествии сообщили очевидцы.
«На Ландау возле института МВД КАМАЗ снес легковушку. Копы со скорой на месте. В легковушке был ребенок, сильно не пострадал. Водитель вылетел через лобовое. Все живы», – сообщает телеграм-канал ХС|Харьков.
Информация о происшествии уточняется.
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