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30.07.2020  11:19   

На Салтовке подпольно отшивали мировые бренды: изъято товаров более чем на 2 млн грн (ФОТО)

Харьковской местной прокуратурой №4 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере).


// khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что в Московском районе Харькова группа лиц наладила незаконное производство и в дальнейшем осуществляла оптовую продажу фальсифицированной продукции всемирно известных торговых марок.

В ходе обысков, проведенных 28 июля, обнаружено и изъято 2 тысячи единиц готовой продукции на сумму более 2 млн грн.

Кроме того, изъято 11 станков для изготовления одежды, 77 швейных машин, около 70 матриц с логотипами, 150 ведер с краской, 160 рулонов ткани, выкройки и фурнитуру, компьютерное оборудование, документы и черновые записи, а также 30 тыс. грн.



Досудебное расследование осуществляет Московский отдел полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление противодействия киберпреступности Департамента Киберпролиции Национальной полиции Украины в Харьковской области.



Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, решается питтаня о сообщении о подозрении.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  контрафакт, прокуратура, харьков
 
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