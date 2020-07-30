30.07.2020 09:48

В сквере на Жасминовом бульваре неизвестные разбили стенд фотозоны (ВИДЕО)

Инцидент произошел утром 29 июля. В районной администрации есть видео, где зафиксирован факт вандализма. Его передадут правоохранительным органам.



//izvestia.kharkov.ua

Местная жительница Екатерина Богатыренко постоянно утром ходит на Жасминовый бульвар. Рассказывает, сегодня увидела неприятную для нее картину. Фотозону, что установили здесь несколько недель назад, разбили вандалы.



«Стенд был разбит, разбросан по всей аллее. Здесь люди работают, убирают, красоту наводят, цветочки садят, а живут одни вандалы. Цветы рвут, даже стенд вот побили, кому он мешает, этот стенд», – возмущается Екатерина Богатыренко.



Разбитая фотозона такая же, как и в сквере Стрелка, саду Шевченко.



«Данная ситуация выходит за рамки понятий человеческих. Поломать, побить - это неправильно, по-моему. Давайте будем ломать свои квартиры, давайте будем ломать свои дома, свои подъезды... Это же неправильно!», – говорит местный житель Вячеслав Дьяченко.



Повредили конструкцию четверо мужчин. Это зафиксировали камеры, и теперь видео представители райадминистрации собираются передать правоохранительным органам, чтобы те установили виновных лиц и привлекли к ответственности.



7 «Это какая-то звериная ненависть ко всему красивому, хорошему, всему, что мы делаем. Это сродни тому, как ломают в центре фонари в новых парках, сродни тому, как отламывают крышки с наших урн. Кто-то это строит, мы работаем над этим, чтобы харьковчанам было удобно, красиво, приятно находится в своем городе, а кто-то выходит по ночам обливает краской, разрисовывают дома и ломают вот такие локации», – проуомментировал ситуацию заместитель главы администрации Слободского района Денис Дорожкин.



Поврежденную конструкцию фотозоне, заверил Денис Дорожкин, отремонтируют и вернут в сквер в ближайшее время.

