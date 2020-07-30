Сбежавшую с реабилитации девушку нашли на берегу водоема (ФОТО)

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
29 июля в Немышлянский отдела полиции поступило заявление от опекуна 17-летней девушки о том, что она самовольно покинула лечебное учреждение, где находилась на реабилитации.
На поиски беглянки был ориентирован весь личный состав полиции.
В результате розыскных мероприятий полицейские Немышлянская отдела полиции установили местонахождение девушки в поселке Старый Салтов Волчанского района, где она гуляла с подругой.
Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней по недопущению подобных случаев в дальнейшем.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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