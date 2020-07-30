30.07.2020 09:25

Сбежавшую с реабилитации девушку нашли на берегу водоема (ФОТО)

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.



// Facebook

29 июля в Немышлянский отдела полиции поступило заявление от опекуна 17-летней девушки о том, что она самовольно покинула лечебное учреждение, где находилась на реабилитации.



На поиски беглянки был ориентирован весь личный состав полиции.



В результате розыскных мероприятий полицейские Немышлянская отдела полиции установили местонахождение девушки в поселке Старый Салтов Волчанского района, где она гуляла с подругой.



Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней по недопущению подобных случаев в дальнейшем.





