Главная Новости Криминал и происшествия Сбежавшую с реабилитации девушку нашли на берегу водоема (ФОТО)
30.07.2020  09:25   

Сбежавшую с реабилитации девушку нашли на берегу водоема (ФОТО)

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.


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29 июля в Немышлянский отдела полиции поступило заявление от опекуна 17-летней девушки о том, что она самовольно покинула лечебное учреждение, где находилась на реабилитации.

На поиски беглянки был ориентирован весь личный состав полиции.

В результате розыскных мероприятий полицейские Немышлянская отдела полиции установили местонахождение девушки в поселке Старый Салтов Волчанского района, где она гуляла с подругой.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней по недопущению подобных случаев в дальнейшем.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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