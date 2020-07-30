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30.07.2020  08:32   

Рыбный браконьер пошел на дело на резиновой лодке

29 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства на Краснооскольском водохранилище, возле села Гороховатка Боровского района.


//khr.darg.gov.ua

В 7.30 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова –  тремя лескова сетками. В них было около шести с половиной килограмма рыбы.

Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2516 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенные орудия лова изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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