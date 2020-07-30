Рыбный браконьер пошел на дело на резиновой лодке

29 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства на Краснооскольском водохранилище, возле села Гороховатка Боровского района.
В 7.30 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова – тремя лескова сетками. В них было около шести с половиной килограмма рыбы.
Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2516 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Запрещенные орудия лова изъяты.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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