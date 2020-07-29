29.07.2020 18:55

Админвзыскания: проведена прокурорская проверка

Органами прокуратуры области проведены проверки состояния соблюдение требований законодательства при выполнении административных взысканий в виде общественных, исправительных общественно-полезных работ.



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Прокуратурой проверено состояние соблюдением требований законодательства об административных правонарушениях при исполнении административных взысканий

В течение июля 2020 года органами прокуратуры области приняты дополнительные организационно-практических мероприятий, направленных на повышение эффективности надзора за соблюдением законов при применении мер воздействия за административные правонарушения, связанные с ограничением личной свободы граждан.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Роман Дмитренко, установлено, что в течение текущего года на учете в подразделениях пробации области находилось 515 лиц, совершивших административные правонарушения. При этом выявлено, что не всё нарушители отбывают общественно полезные работы.

Одной из причин неисполнение решений суда указанной категории стало то, что отдельные лица уклоняются от отработки указанных работ, на что местные прокуроры отреагировали внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренном ст. 389-2 УК Украины (злостное уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ).

Другой предпосылкой неотработки нарушителями взыскания стало то, что коммунальное предприятие г. Харькова, где нарушители должны отбывать общественно полезные работы в течение 2020 года, отказывало им в приеме на работу, мотивируя это отсутствием средств для оплаты труда и введением карантина.

В связи с изложенным Харьковский местными прокуратурами № № 1- 5 Харьковском городском голове ориентированы Соответствующие письма.

Всего по результатам проверок на устранение выявленных нарушений органами прокуратуры области внесено 9 документов прокурорско реагирования, представлена в суд 1 апелляционную жалобу на решение суда по делу о административном правонарушении, записанно 6 уголовных производств по ст. 389-2 УК Украины, направлено 6 писем председатель местных советов.