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29.07.2020  16:33   

Беглянка пряталась по подъездам и у друзей (ФОТО)

Копы разыскали пропавшую девушку.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, девушку нашли у подруги.
 
Напомним,что 16-летняя харьковчанка 22 июля 2020 года ушла из дома и не вернулась.
 
Ее родители обратились в полицию 28 июля.
 
На поиски девушки были задействованы сотрудники ювенальной превенции и отдела уголовного розыска Киевского отдела полиции.
 
Девушку нашли у подруги, живущей по улице Франковской.
 
До этого она ночевала у друзей и в подъездах.
 
Сотрудники полиции выяснили, что причиной побега 16-летней девушки оказался конфликт с родителями. Сейчас подросток находится дома.
 
В отношении матери девушки работниками ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Сейчас ей грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девушка, нашли подростка, харьков, сбежала
 
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