29.07.2020 16:33

Беглянка пряталась по подъездам и у друзей (ФОТО)

Копы разыскали пропавшую девушку.



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Как сообщает ГУ Нацполции, девушку нашли у подруги.

Напомним,что 16-летняя харьковчанка 22 июля 2020 года ушла из дома и не вернулась.

Ее родители обратились в полицию 28 июля.

На поиски девушки были задействованы сотрудники ювенальной превенции и отдела уголовного розыска Киевского отдела полиции.

Девушку нашли у подруги, живущей по улице Франковской.

До этого она ночевала у друзей и в подъездах.

Сотрудники полиции выяснили, что причиной побега 16-летней девушки оказался конфликт с родителями. Сейчас подросток находится дома.

В отношении матери девушки работниками ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас ей грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.