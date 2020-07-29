29.07.2020 16:33
Беглянка пряталась по подъездам и у друзей (ФОТО)
Копы разыскали пропавшую девушку.
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Как сообщает ГУ Нацполции, девушку нашли у подруги.
Напомним,что 16-летняя харьковчанка 22 июля 2020 года ушла из дома и не вернулась.
Ее родители обратились в полицию 28 июля.
На поиски девушки были задействованы сотрудники ювенальной превенции и отдела уголовного розыска Киевского отдела полиции.
Девушку нашли у подруги, живущей по улице Франковской.
До этого она ночевала у друзей и в подъездах.
Сотрудники полиции выяснили, что причиной побега 16-летней девушки оказался конфликт с родителями. Сейчас подросток находится дома.
В отношении матери девушки работниками ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сейчас ей грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.