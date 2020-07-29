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29.07.2020  14:14   

ДТП: автопоцелуй легковушки и микроавтобуса (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на проспекте Науки возле церкви - ДТП.

Здесь в аварию попали легковой автомобиль и микроавтобус.

Подробностей ДТП пока нет.

  

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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