29.07.2020 15:08

На Краснопавловском водохранилище нарушитель нанес ущерб в полторы тысячи

29 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснопавловском водохранилище возле пгт Краснопавловка, что в Лозовском районе.



Около 4:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова - пятью лесковыми сетками. Нарушитель успел поймать два леща, судака, щуку и сазана общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1496 грн.



На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.