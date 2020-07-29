На Краснопавловском водохранилище нарушитель нанес ущерб в полторы тысячи

29 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснопавловском водохранилище возле пгт Краснопавловка, что в Лозовском районе.
Около 4:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова - пятью лесковыми сетками. Нарушитель успел поймать два леща, судака, щуку и сазана общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1496 грн.
На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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