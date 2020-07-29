Главная Новости Криминал и происшествия На Краснопавловском водохранилище нарушитель нанес ущерб в полторы тысячи
29.07.2020  15:08   

На Краснопавловском водохранилище нарушитель нанес ущерб в полторы тысячи

29 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснопавловском водохранилище возле пгт Краснопавловка, что в Лозовском районе.

Около 4:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова - пятью лесковыми сетками. Нарушитель успел поймать два леща, судака, щуку и сазана общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1496 грн.

На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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