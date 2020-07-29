29.07.2020 14:31

Сожли 18 гектаров стерни, тонны соломы и автомобиль: во сколько обошлось выжигание травы за сутки (ФОТО)

На номер Службы спасения «101» 28 июля поступило 27 сообщений о возгорании сухостоев в Харьковской области.



// ГСЧС

Во время пожаров было уничтожено:

– 10 тонн соломы в тюках и автомобиль ГАЗ-52 (Харьковский район);

– 8 га стерни и 400 кв.м. лесополосы (с. Александровка, Лозовской район);

– 5 га стерни (с. Городнее, Лозовской район);

– 1,5 га стерни (Красноградский район);

– 1 га стерни (Балаклейский район);

– 500 кв.м. стерни (Змиевской район);

– 300 кв.м. стерни (пгт. Коломак).

Общая площадь этих пожаров составила более 18 га.

По информации службы ГСЧС, подавляющее большинство пожаров происходит из-за легкомыслие граждан, которые наводят порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.