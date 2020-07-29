Сожли 18 гектаров стерни, тонны соломы и автомобиль: во сколько обошлось выжигание травы за сутки (ФОТО)

На номер Службы спасения «101» 28 июля поступило 27 сообщений о возгорании сухостоев в Харьковской области.
Во время пожаров было уничтожено:
– 10 тонн соломы в тюках и автомобиль ГАЗ-52 (Харьковский район);
– 8 га стерни и 400 кв.м. лесополосы (с. Александровка, Лозовской район);
– 5 га стерни (с. Городнее, Лозовской район);
– 1,5 га стерни (Красноградский район);
– 1 га стерни (Балаклейский район);
– 500 кв.м. стерни (Змиевской район);
– 300 кв.м. стерни (пгт. Коломак).
Общая площадь этих пожаров составила более 18 га.
По информации службы ГСЧС, подавляющее большинство пожаров происходит из-за легкомыслие граждан, которые наводят порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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