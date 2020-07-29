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29.07.2020  12:35   

Смертельное ДТП со скорой: изъята запись видеорегистратора (ВИДЕО)

Следственное управление дало комментарии по ходу расследования ДТП.


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Напомним, 28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи под управлением 60-летнего водителя допустил наезд на женщину-пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина погибла/

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, автомобиль изъят.

По словам заместителя начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Олега Мережко, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и экспертные исследования, после которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Полицейские изъяли видеозапись с видеорегистратора, который будет осмотрен и приобщен к материалам уголовного производства.

После проведения экспертных исследований будет определен механизм аварии.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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