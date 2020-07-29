Смертельное ДТП со скорой: изъята запись видеорегистратора (ВИДЕО)

Следственное управление дало комментарии по ходу расследования ДТП.
Напомним, 28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи под управлением 60-летнего водителя допустил наезд на женщину-пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина погибла/
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, автомобиль изъят.
По словам заместителя начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Олега Мережко, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и экспертные исследования, после которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Полицейские изъяли видеозапись с видеорегистратора, который будет осмотрен и приобщен к материалам уголовного производства.
После проведения экспертных исследований будет определен механизм аварии.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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