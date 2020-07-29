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29.07.2020  12:49   

Самоубийство на улице Культуры: копы открыли уголовное дело

По предварительными данным, 54-летний мужчина покончил с жизнью самоубийством.


//t.me
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля 2020 года в 13:25.
 
По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского райотдела.
 
Полицейские установили личность погибшего. 
 
Им оказался 54-летний харьковчанин. 
 
По адресу его проживания в паспорте была обнаружена предсмертная записка.  Со слов родственников, мужчина неоднократно пытался покончить с собой.
 
29 июля 2020 года следователем Шевченковского райотдела сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 Уголовно кодекса Украины с пометкой «самоубийство». 
 
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  самоубийство, смерть, харьков, улица культуры, труп
 
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