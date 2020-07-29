29.07.2020 12:49

Самоубийство на улице Культуры: копы открыли уголовное дело

По предварительными данным, 54-летний мужчина покончил с жизнью самоубийством.



//t.me

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль , поступило в полицию 28 июля 2020 года в 13:25.

По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского райотдела.

Полицейские установили личность погибшего.

Им оказался 54-летний харьковчанин.

По адресу его проживания в паспорте была обнаружена предсмертная записка. Со слов родственников, мужчина неоднократно пытался покончить с собой.

29 июля 2020 года следователем Шевченковского райотдела сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 Уголовно кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.