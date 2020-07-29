Самоубийство на улице Культуры: копы открыли уголовное дело

По предварительными данным, 54-летний мужчина покончил с жизнью самоубийством.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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