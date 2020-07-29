Черный дым в районе вокзала: как пожарные тушили свалку автопокрышек (ФОТО)

Вечером 28 июля спасатели потушили пожар на свалке заброшенной автомобильной резины
Напомним, во вторник произошел пожар на улице Е.Котляра, 16.
Там во дворе горела куча старой автомобильной резины и металлический навес.
На место происшествия прибыли 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и сразу приступили к тушению пожара. Площадь пожара составила около 20 кв.м.
Уже в 18:50 пожар был локализован, а в 20:31 полностью ликвидирован.
Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня на другие здания.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажность:
давление:
ветер: