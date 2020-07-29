Главная Новости Криминал и происшествия Черный дым в районе вокзала: как пожарные тушили свалку автопокрышек (ФОТО)
29.07.2020  13:02   

Черный дым в районе вокзала: как пожарные тушили свалку автопокрышек (ФОТО)

Вечером 28 июля спасатели потушили пожар на свалке заброшенной автомобильной резины


// ГСЧС

Напомним, во вторник произошел пожар на улице Е.Котляра, 16.

Там во дворе горела куча старой автомобильной резины и металлический навес.

На место происшествия прибыли 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и сразу приступили к тушению пожара. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Уже в 18:50 пожар был локализован, а в 20:31 полностью ликвидирован.

Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня на другие здания.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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