29.07.2020 13:02

Черный дым в районе вокзала: как пожарные тушили свалку автопокрышек (ФОТО)

Вечером 28 июля спасатели потушили пожар на свалке заброшенной автомобильной резины



// ГСЧС

Напомним, во вторник произошел пожар на улице Е.Котляра, 16.

Там во дворе горела куча старой автомобильной резины и металлический навес.



На место происшествия прибыли 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и сразу приступили к тушению пожара. Площадь пожара составила около 20 кв.м.



Уже в 18:50 пожар был локализован, а в 20:31 полностью ликвидирован.

Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня на другие здания.

Причина возникновения пожара устанавливается.