29.07.2020 12:01

У 85-летнего пенсионера выхватили пакет с деньгами и телефоном: грабитель пойман

Злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний житель Красноградского района.



// hk.npu.gov.ua

28 июля около 12:30 полицейские Красноградского отдела полиции получили сообщение о грабеже возле одного из многоэтажных домов по улице Полтавской.



По указанному адресу полицейские пообщались с 85-летним пенсионером, который сообщил, что злоумышленник отобрал у него пакет с деньгами и мобильным телефоном и побежал в сторону городского кладбища. Пострадавший предоставил приметы злоумышленника.



В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили мужчину, подпадавшего под ориентировки. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель. При осмотре его места жительства полицейские изъяли похищенный мобильный телефон. Также пострадавший узнал человека, который его ограбил.



По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.