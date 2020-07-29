29.07.2020 11:41

Новое ДТП на салтовском перекрестке (ВИДЕО)

Об аварии сообщили очевидцы.



// Facebook

Столкновение двух легковушек произошло утром 29 июня на улице Гвардейцев-Широнинцев.

«Небольшой утренний поцелуй на Валентиновской/Гв. Широнинцев», – написал телеграм-канал Веха.



Напомним, с предыдущего ДТП на этом перекрестке, информация о котором попала в соцсети, не прошло и недели.