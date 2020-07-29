Новое ДТП на салтовском перекрестке (ВИДЕО)

Об аварии сообщили очевидцы.
Столкновение двух легковушек произошло утром 29 июня на улице Гвардейцев-Широнинцев.
«Небольшой утренний поцелуй на Валентиновской/Гв. Широнинцев», – написал телеграм-канал Веха.
Напомним, с предыдущего ДТП на этом перекрестке, информация о котором попала в соцсети, не прошло и недели.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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