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28.07.2020  16:19   

Поймали на взятке: чиновника таможни могут посадить на шесть лет

Вынесен приговор главному инспектору таможенного поста.


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Прокуратурой Харьковской области поддержано публичное обвинение и Ленинском районным судом г. Харькова признан виновным во взяточничестве и вымогательстве главный госинспектор таможенного поста «Песочин». 
 
Указанного мужчину приговорили к 6 годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, в том числе органах таможенной службы, сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
 
Как сообщил заместитель начальника управления прокуратуры области Евгений Шпак, досудебным расследованием установлено, что в 2016 году главный госинспектор таможенного поста «Песочин», используя свое служебное положение, требовал взятку за непривлечение к административной ответственности за искусственно  созданные им нарушения таможенных правил, а также за беспрепятственное таможенное оформление товаров.
 
Всего указанный мужчина получил более 300 тыс.  грн неправомерной выгоды.
 
В настоящее время приговор не вступил в силу. 
 
Прокуратурой готовится Апелляционная жалоба в связи с несоответствие мягкости наказания совершенному преступлению.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, коррупция, харьков
 
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