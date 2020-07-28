28.07.2020 16:19

Поймали на взятке: чиновника таможни могут посадить на шесть лет

Вынесен приговор главному инспектору таможенного поста.



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Прокуратурой Харьковской области поддержано публичное обвинение и Ленинском районным судом г. Харькова признан виновным во взяточничестве и вымогательстве главный госинспектор таможенного поста «Песочин».

Указанного мужчину приговорили к 6 годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, в том числе органах таможенной службы, сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Как сообщил заместитель начальника управления прокуратуры области Евгений Шпак, досудебным расследованием установлено, что в 2016 году главный госинспектор таможенного поста «Песочин», используя свое служебное положение, требовал взятку за непривлечение к административной ответственности за искусственно созданные им нарушения таможенных правил, а также за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Всего указанный мужчина получил более 300 тыс. грн неправомерной выгоды.

В настоящее время приговор не вступил в силу.

Прокуратурой готовится Апелляционная жалоба в связи с несоответствие мягкости наказания совершенному преступлению.