ДТП: лобовая атака на Холодной горе (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, в районе Холодной горы - ДТП.
На улице Рылеева в лобовой атаке схестнулись легковушка и микроавтобус.
Подробностей столкновения и информации о пострадавших пока нет.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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