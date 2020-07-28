28.07.2020 14:44

Более 150 тысяч: делец незаконно нажился на медамбулатории

Предпринимателю сообщили о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Юрий Ковалев, в ходе досудебного расследования установлено, что в декабре 2018 года директор ООО, пользуясь своими служебными полномочиями, заключил договор субподряда с обществом-подрядчиком по строительству амбулатории в Чугуевском районе Харьковской области. Заказчиком работ была одна из поселковых советов указанного района.

Директор ООО-субподрядчика организовал выполнение строительных работ в меньших объемах и с использованием меньшего количества строительных материалов, чем указано в проектно-сметной документации. Для получения оплаты указанный мужчина предоставил подрядчику акт выполненных работ, не сообщая о несоответствии фактически выполненных работ и объема использованных материалов.

В свою очередь директор общества-подрядчика, недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям, не осуществил технический надзор и не проконтролировал качество выполненных работ. Он передал соответствующие документы председателю поселкового совета, на основании чего на расчетный счет субподрядчика перечислены свыше 150 тыс. грн, чем нанесен ущерб поселковому совету.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.