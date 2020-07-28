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28.07.2020  13:58   

ДТП в центре: водовоз не заметил представителя немецкого автопрома (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха,в центре Харькова - авария.

Возле Госпрома водовоз зацепил Audi.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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