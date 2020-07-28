ДТП: грузовик против легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - ДТП.
Здесь, аа Молочной столкнулись грузовик и лугковушка.
Движение в сторону Плехановской ограничено, пробка, объезжайте.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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