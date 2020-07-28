Пограничники показали, как задерживали торговца людьми на Гоптовке (ВИДЕО)

Сейчас продолжаются следственные действия по документированию преступной деятельности фигуранта досудебного расследования.
Напомним, гражданина РФ, который пытался незаконно переместить через государственную границу Украины трех жительниц г.. Харьков от 24 до 37 лет, задержали вчера в пункте пропуска «Гоптовка» на украинском-российской границе.
Информацию о возможном привлечении неустановленным лицом украинских женщин и перемещения их в российский город Белгород пограничники получили в мае этого года. В ходе проверки установлена причастность к указанной противоправной деятельности гражданина Российской Федерации.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Во время прохождения пограничного контроля на выход из Украины преступника 1988 года рождения был задержан.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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