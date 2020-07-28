28.07.2020 13:26

Пограничники показали, как задерживали торговца людьми на Гоптовке (ВИДЕО)

Сейчас продолжаются следственные действия по документированию преступной деятельности фигуранта досудебного расследования.



// ГПСУ

Напомним, гражданина РФ, который пытался незаконно переместить через государственную границу Украины трех жительниц г.. Харьков от 24 до 37 лет, задержали вчера в пункте пропуска «Гоптовка» на украинском-российской границе.



Информацию о возможном привлечении неустановленным лицом украинских женщин и перемещения их в российский город Белгород пограничники получили в мае этого года. В ходе проверки установлена ​​причастность к указанной противоправной деятельности гражданина Российской Федерации.



Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.



Во время прохождения пограничного контроля на выход из Украины преступника 1988 года рождения был задержан.



