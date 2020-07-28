Главная Новости Криминал и происшествия Пограничники показали, как задерживали торговца людьми на Гоптовке (ВИДЕО)
28.07.2020  13:26   

Пограничники показали, как задерживали торговца людьми на Гоптовке (ВИДЕО)

Сейчас продолжаются следственные действия по документированию преступной деятельности фигуранта досудебного расследования.


// ГПСУ

Напомним, гражданина РФ, который пытался незаконно переместить через государственную границу Украины трех жительниц г.. Харьков от 24 до 37 лет, задержали вчера в пункте пропуска «Гоптовка» на украинском-российской границе.

Информацию о возможном привлечении неустановленным лицом украинских женщин и перемещения их в российский город Белгород пограничники получили в мае этого года. В ходе проверки установлена ​​причастность к указанной противоправной деятельности гражданина Российской Федерации.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Во время прохождения пограничного контроля на выход из Украины преступника 1988 года рождения был задержан.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  торговля людьми, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.07 Криминал и происшествия Торговца людьми с «товаром» задержали на границе (ОБНОВЛЕНО, ФОТО) 26.05 Криминал и происшествия На харьковской ферме обнаружили трудовых рабов: открыто уголовное дело (ВИДЕО, ФОТО) 30.07 День в истории День дружбы: события 30 июля
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 