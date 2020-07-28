28.07.2020 14:08

Браконьер на Бритае проредил косяк краснокнижной рыбы

Нарушитель нанес более 2 тысяч гривен убытков.



// khr.darg.gov.ua

27 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на водохранилище Бритай возле с. Братолюбовка Лозовского района.



Около 9:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенными орудиями – лесковыми сетками в количестве 8 шт.



Мужчина успел поймать 10 килограмм рыбы, в том числе 4 штуки краснокнижного карася золотого.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2425 грн.



На нарушителя составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.