Браконьер на Бритае проредил косяк краснокнижной рыбы

Нарушитель нанес более 2 тысяч гривен убытков.
27 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на водохранилище Бритай возле с. Братолюбовка Лозовского района.
Около 9:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенными орудиями – лесковыми сетками в количестве 8 шт.
Мужчина успел поймать 10 килограмм рыбы, в том числе 4 штуки краснокнижного карася золотого.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2425 грн.
На нарушителя составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.
Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
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День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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