28.07.2020 12:01

Харьковчанин хранил в доме запрещенные растения на пять лет тюрьмы (ФОТО)

Полицейские обнаружили в доме мужчины наркотические вещества.



// hk.npu.gov.ua

27 июля работники Немышлянского отдела полиции провели санкционированный обыск в домовладении 23-летнего мужчины.

Во время обыска работники полиции изъяли около 300 граммов вещества, похожего на каннабис, растения конопли, самодельное устройство для курения наркотических средств и устройство для измельчения с остатками наркотического вещества.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В случае подтверждения особо крупного размера изъятых наркотических средств, срок наказания может быть больше.



В настоящее время следственные действия продолжаются. Полицейские принимают меры по установлению всех обстоятельств совершения указанного уголовного преступления.