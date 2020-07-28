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28.07.2020  12:01   

Харьковчанин хранил в доме запрещенные растения на пять лет тюрьмы (ФОТО)

Полицейские обнаружили в доме мужчины наркотические вещества.


// hk.npu.gov.ua

27 июля работники Немышлянского отдела полиции провели санкционированный обыск в домовладении 23-летнего мужчины.

Во время обыска работники полиции изъяли около 300 граммов вещества, похожего на каннабис, растения конопли, самодельное устройство для курения наркотических средств и устройство для измельчения с остатками наркотического вещества.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В случае подтверждения особо крупного размера изъятых наркотических средств, срок наказания может быть больше.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Полицейские принимают меры по установлению всех обстоятельств совершения указанного уголовного преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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