28.07.2020 11:31

Непрозрачный тендер на реставрацию дома культуры под Харьковом оспаривает прокуратура

Судебное разбирательство продолжается.



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Прокуратура оспаривает тендер на проведение реставрации дома культуры на сумму 4 млн грн



Харьковская местная прокуратура № 5 направила в суд исковое заявление в интересах государства в лице Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы к одному из сельсоветов Красноградского района Харьковской области и субъекта хозяйственной деятельности о признании незаконным и отмене решения тендерного комитета, а также признании недействительным договора о закупку работ за государственные средства на 4 млн грн.

Установлено, что одной из сельских советов Красноградского района Харьковской области заключен договор с частным предприятием о проведении капитального ремонта и реставрации дома культуры на сумму 4 млн грн.

При этом тендерное предложение не соответствовало квалификационным критериям тендерной документации заказчика и должна была быть отклонено, то есть спорный договор заключен с нарушением требований Закона Украины «О публичных закупках». Вышеуказанное и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.



В настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство.