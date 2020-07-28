Непрозрачный тендер на реставрацию дома культуры под Харьковом оспаривает прокуратура

Судебное разбирательство продолжается.
Прокуратура оспаривает тендер на проведение реставрации дома культуры на сумму 4 млн грн
Харьковская местная прокуратура № 5 направила в суд исковое заявление в интересах государства в лице Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы к одному из сельсоветов Красноградского района Харьковской области и субъекта хозяйственной деятельности о признании незаконным и отмене решения тендерного комитета, а также признании недействительным договора о закупку работ за государственные средства на 4 млн грн.
Установлено, что одной из сельских советов Красноградского района Харьковской области заключен договор с частным предприятием о проведении капитального ремонта и реставрации дома культуры на сумму 4 млн грн.
При этом тендерное предложение не соответствовало квалификационным критериям тендерной документации заказчика и должна была быть отклонено, то есть спорный договор заключен с нарушением требований Закона Украины «О публичных закупках». Вышеуказанное и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.
В настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
влажность:
давление:
ветер: