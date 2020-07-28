Полиция рассказала о стрельбе на проспекте Науки

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
28 июля около 1:15 в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля «Hyundai» неизвестные стреляют в воздух из предмета, похожего на пистолет.
На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские провели отработку прилегающей территории. Указанной машины не обнаружили.
Информация о происшествии внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции.
Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Собирают видео с камер наблюдения и регистраторов. Устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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