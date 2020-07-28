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28.07.2020  10:42   

Полиция рассказала о стрельбе на проспекте Науки

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.


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28 июля около 1:15 в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля «Hyundai» неизвестные стреляют в воздух из предмета, похожего на пистолет.

На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские провели отработку прилегающей территории. Указанной машины не обнаружили.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Собирают видео с камер наблюдения и регистраторов. Устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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