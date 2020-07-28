28.07.2020 10:42

Полиция рассказала о стрельбе на проспекте Науки

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.



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28 июля около 1:15 в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля «Hyundai» неизвестные стреляют в воздух из предмета, похожего на пистолет.



На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские провели отработку прилегающей территории. Указанной машины не обнаружили.



Информация о происшествии внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Собирают видео с камер наблюдения и регистраторов. Устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.