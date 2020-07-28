28.07.2020 10:02

На Алексеевке задержали прохожего с гранатой (ВИДЕО)

Боеприпас обнаружили патрульные полицейские во время отработки города Харькова.



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27 июля около 22:30 у дома по проспекту Победы правоохранители изъяли у 43-летнего мужчины гранату «РГД-5».

По словам мужчины, боеприпас он нашел на поляне недалеко от кафе, расположенного в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района.



Вещественное доказательство направлено на исследование. Эвакуация граждан не проводилась. Движение транспорта не ограничивалось.



Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в отношении мужчины.

Цель хранения боеприпаса устанавливается.



