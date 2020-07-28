На Алексеевке задержали прохожего с гранатой (ВИДЕО)

Боеприпас обнаружили патрульные полицейские во время отработки города Харькова.
27 июля около 22:30 у дома по проспекту Победы правоохранители изъяли у 43-летнего мужчины гранату «РГД-5».
По словам мужчины, боеприпас он нашел на поляне недалеко от кафе, расположенного в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района.
Вещественное доказательство направлено на исследование. Эвакуация граждан не проводилась. Движение транспорта не ограничивалось.
Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в отношении мужчины.
Цель хранения боеприпаса устанавливается.
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День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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