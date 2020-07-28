28.07.2020 08:58

71-летняя женщина погибла во время пожара на Холодной Горе (ФОТО)

Обстоятельства происшествия устанавливаются.



// ГСЧС

28 июля в 18:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Полтавский Шлях, 188.

Возгорание возникло в квартире на шестом этаже. Звонили соседи.



К месту вызова были направлены 2 отделения на автоцистернах и 1 на автолестнице.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи и диван. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.

На месте пожара пожарные обнаружили тело женщины 1949 года.



Пожарные в 19:02 локализовали огонь. В 19:14 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина его возникновения устанавливается.