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28.07.2020  08:58   

71-летняя женщина погибла во время пожара на Холодной Горе (ФОТО)

Обстоятельства происшествия устанавливаются.


// ГСЧС

28 июля в 18:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Полтавский Шлях, 188.

Возгорание возникло в квартире на шестом этаже. Звонили соседи.

К месту вызова были направлены 2 отделения на автоцистернах и 1 на автолестнице.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи и диван. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.

На месте пожара пожарные обнаружили тело женщины 1949 года.

Пожарные в 19:02 локализовали огонь. В 19:14 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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