71-летняя женщина погибла во время пожара на Холодной Горе (ФОТО)

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
28 июля в 18:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Полтавский Шлях, 188.
Возгорание возникло в квартире на шестом этаже. Звонили соседи.
К месту вызова были направлены 2 отделения на автоцистернах и 1 на автолестнице.
На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи и диван. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.
На месте пожара пожарные обнаружили тело женщины 1949 года.
Пожарные в 19:02 локализовали огонь. В 19:14 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина его возникновения устанавливается.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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