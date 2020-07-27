27.07.2020 19:31

Криминальная троица наркоторговцев предстанет перед судом

Участникам организованной преступной группы вручены обвинительные акты.



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27 июля 2020 года харьковские следователи вручили трем членам ОПГ обвинительные акт в совершении уголовных правонарушений.

Согласно санкциям статьи злоумышленникам грозит максимальное наказание до двенадцати лет лишение свободы с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования установлено, что житель города Харькова вместе со своей женой и еще одним лицом с 2019 года до февраля 2020 года занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотиков и сильнодействующих лекарственных средств без специального на то разрешения.

Злоумышленников разоблачили работники отдела расследования особо принципиальных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области по материалам Управления по противодействия наркопреступности под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.