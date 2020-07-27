Главная Новости Криминал и происшествия Криминальная троица наркоторговцев предстанет перед судом
27.07.2020  19:31   

Криминальная троица наркоторговцев предстанет перед судом

Участникам организованной преступной группы вручены обвинительные акты.


//facebook.com
27 июля 2020 года харьковские следователи вручили трем членам ОПГ обвинительные акт в совершении уголовных правонарушений. 
 
Согласно санкциям статьи злоумышленникам грозит максимальное наказание до двенадцати лет лишение свободы с конфискацией имущества.
 
Во время досудебного расследования установлено, что житель города Харькова вместе со своей женой и еще одним лицом с 2019 года до февраля 2020 года занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотиков и сильнодействующих лекарственных средств без специального на то  разрешения.
 
Злоумышленников разоблачили работники отдела расследования особо принципиальных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области по материалам Управления по противодействия наркопреступности под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, контрабанда, харьков, приобретение, продажа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.07 Криминал и происшествия Житель Слатино растил полторы сотни кустов конопли (ФОТО) 24.07 Криминал и происшествия Наркотики – почтой: копы прикрыли магазин на дому (ФОТО) 24.07 Криминал и происшествия Выгнал мать из дома: харьковчанина привлекли к административной ответственности (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 