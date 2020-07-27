27.07.2020 15:31

Велосипедист с ножом бросался на людей (ВИДЕО)

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в Основянском районе.



// Telegram

25 июля в 20:24 в полицию поступила информация о том, что возле дома по переулку Троицкому неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим.



При выезде на место полицейские обнаружили нетрезвого гражданина на велосипеде, который бросался под автомобили и угрожал прохожим применением ножа.

От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи.



Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.



