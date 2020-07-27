Велосипедист с ножом бросался на людей (ВИДЕО)

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в Основянском районе.
25 июля в 20:24 в полицию поступила информация о том, что возле дома по переулку Троицкому неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим.
При выезде на место полицейские обнаружили нетрезвого гражданина на велосипеде, который бросался под автомобили и угрожал прохожим применением ножа.
От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.
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