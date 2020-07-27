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27.07.2020  15:31   

Велосипедист с ножом бросался на людей (ВИДЕО)

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в Основянском районе.


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25 июля в 20:24 в полицию поступила информация о том, что возле дома по переулку Троицкому неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим.

При выезде на место полицейские обнаружили нетрезвого гражданина на велосипеде, который бросался под автомобили и угрожал прохожим применением ножа.

От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, нападение, харьков, полиция
 
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