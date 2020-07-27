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27.07.2020  12:14   

Кровавое застолье: пирушка закончилась ударом ножа (ФОТО)

Копы задержали мужчину, тяжело ранившего сотрепехника.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступило из Первомайского отдела полиции 26 июля 2020 года в 18:20 от медиков.
 
Полицейские установили, что во время употребления спиртных напитков у 68-летнего владельца дома в селе Верхний Бишкинь Первомайского района возник конфликт со своим 46-летним знакомым. 
 
В ходе ссоры хозяин тяжело ранил мужчину в живот. 
 
С травмой пострадавшего доставили в районную больницу.
 
Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в совершении преступления.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статье предусматривает от 5 до 8 лет лишение свободы.
 
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. 
 
Сейчас решается вопрос щодо сообщения ему в подозрение и избрании меры пресечения. 
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, покушение, харьков
 
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