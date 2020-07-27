27.07.2020 12:14
Кровавое застолье: пирушка закончилась ударом ножа (ФОТО)
Копы задержали мужчину, тяжело ранившего сотрепехника.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступило из Первомайского отдела полиции 26 июля 2020 года в 18:20 от медиков.
Полицейские установили, что во время употребления спиртных напитков у 68-летнего владельца дома в селе Верхний Бишкинь Первомайского района возник конфликт со своим 46-летним знакомым.
В ходе ссоры хозяин тяжело ранил мужчину в живот.
С травмой пострадавшего доставили в районную больницу.
Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в совершении преступления.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины.
Санкция статье предусматривает от 5 до 8 лет лишение свободы.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос щодо сообщения ему в подозрение и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.