27.07.2020 13:31

Краснокнижную рыбу ловил браконьер под Харьковом

В Боровском районе задержан мужчина с уловом краснокнижного вида рыбы.



//khr.darg.gov.ua

27 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на озере возле пгт Боровая.



Около 9:00 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенным орудием лова – лесковой сеткой. Рыбак успел поймать 11 штук краснокнижного карася золотого общий весом 1,8 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 3630 грн.



На нарушителя составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.