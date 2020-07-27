Краснокнижную рыбу ловил браконьер под Харьковом

В Боровском районе задержан мужчина с уловом краснокнижного вида рыбы.
27 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на озере возле пгт Боровая.
Около 9:00 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенным орудием лова – лесковой сеткой. Рыбак успел поймать 11 штук краснокнижного карася золотого общий весом 1,8 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 3630 грн.
На нарушителя составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.
Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
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