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27.07.2020  13:02   

Житель Слатино растил полторы сотни кустов конопли (ФОТО)

В Дергачевском районе полицейские изъяли около 150 кустов конопли.


// hk.npu.gov.ua

Наркосодержащие растения выращивал по месту жительства житель поселка Слатино.

25 июля, во время санкционированного обыска домовладения мужчины 1979 года рождения, сотрудники превенции Дергачевского отдела полиции обнаружили и изъяли 150 кустов конопли.

Изъятые растения направлены для проведения экспертного исследования.

Цель выращивания конопли устанавливается.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2. ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, конопля, поле
 
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