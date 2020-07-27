Сколько ночных клубов - нарушителей карантина выявили за уик-энд правоохранители (ФОТО)

Работники полиции в период с 24 по 27 июля провели ночные рейды по контролю за соблюдением карантинных ограничений на территории районов г. Харькова и области.
За два дня проверено 463 объектов - ночных развлекательных заведений, кафе, ресторанов, пиццерий, пабов, кафе и тому подобное.
По результатам рейдов всего выявлено 14 нарушений карантинных ограничений и запретов.
Составлено 6 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Другие нарушения внесены в Единый учет территориальных подразделений полиции. По данным фактам проводятся проверки.
Так, 24 июля в 23:20 в Холодногорском районе в кафе по улице Суздальские ряды владелец заведения не прекратил деятельность развлекательного заведения и продолжал обслуживать клиентов, чем нарушил условия карантина. На руководителя торгового заведения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 44-3 КУоАП.
В Индустриальном районе 25 июля в 00:26 работники полиции обнаружили, что развлекательное заведение на улице Большой Кольцевой также не прекратило деятельность и продолжало обслуживать клиентов. На администратора торгового заведения составлен административный протокол.
Аналогичные случаи были зарегистрированы в Московском, Основянском, Киевском и Шевченковском районах Харькова.
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В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
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