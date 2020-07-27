27.07.2020 12:33

Сколько ночных клубов - нарушителей карантина выявили за уик-энд правоохранители (ФОТО)

Работники полиции в период с 24 по 27 июля провели ночные рейды по контролю за соблюдением карантинных ограничений на территории районов г. Харькова и области.



// hk.npu.gov.ua

За два дня проверено 463 объектов - ночных развлекательных заведений, кафе, ресторанов, пиццерий, пабов, кафе и тому подобное.

По результатам рейдов всего выявлено 14 нарушений карантинных ограничений и запретов.

Составлено 6 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Другие нарушения внесены в Единый учет территориальных подразделений полиции. По данным фактам проводятся проверки.



Так, 24 июля в 23:20 в Холодногорском районе в кафе по улице Суздальские ряды владелец заведения не прекратил деятельность развлекательного заведения и продолжал обслуживать клиентов, чем нарушил условия карантина. На руководителя торгового заведения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 44-3 КУоАП.



В Индустриальном районе 25 июля в 00:26 работники полиции обнаружили, что развлекательное заведение на улице Большой Кольцевой также не прекратило деятельность и продолжало обслуживать клиентов. На администратора торгового заведения составлен административный протокол.



Аналогичные случаи были зарегистрированы в Московском, Основянском, Киевском и Шевченковском районах Харькова.