ДТП возле женского монастыря (ФОТО)

В результате ДТП никто из граждан не пострадал.
Авария произошла 26 июля около 15:10 в селе Водяное Змиевского района.
Установлено, что 37-летний водитель автомобиля «Skoda» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Honda», в котором находились 22-летний водитель и пассажир.
Информация внесена в Единый учета Змиевского отдела полиции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
влажность:
давление:
ветер: