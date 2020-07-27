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27.07.2020  11:46   

ДТП возле женского монастыря (ФОТО)

В результате ДТП никто из граждан не пострадал.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 26 июля около 15:10 в селе Водяное Змиевского района.

Установлено, что 37-летний водитель автомобиля «Skoda» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Honda», в котором находились 22-летний водитель и пассажир.

Информация внесена в Единый учета Змиевского отдела полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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