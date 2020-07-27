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27.07.2020  11:32   

Под Харьковом горел хвойный лес (ВИДЕО)

Сотрудники ГСЧС и лесхоза оперативно ликвидировали лесной пожар в Балаклейском районе.


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В воскресенье, 26 июля, около 12:55 на открытой территории квартала №122 ГП «Балаклейский лесхоз» произошел пожар сухой растительности, хвойной подстилки и редких насаждений.

Благодаря сотрудничеству спасатетелей и сотрудников лесхоза в 16:25 огонь удалось укротить и ликвидировать. Для подвоза воды были привлечены водовоз Балаклейского Жилкоммунсервиса и трактор с бочкой ООО "АФ Борщевское", заправка автоцистерн водой происходила на территории ООО "АФ Борщевское".

Всего на тушение пожара было задействовано 4 автоцистерны 42-ГПСЧ, 1 автоцистерну 30-ГПСП, 3 автоцистерны и 1 трактор с плугом ГП "Балаклейский лесхоз" и 33 человека личного состава ГСЧС и лесхоза.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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