На Пушкинской погиб мотоциклист (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Авария произошла на улице Пушкинской около 23:15 в воскресенье, 26 июля.
Установлено, что в автомобиль «Hyundai» врезался мотоцикл «Yamaha», который ехал сзади.
От полученных травм 30-летний мотоциклист погиб на месте ДТП.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
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