27.07.2020 10:36

На Пушкинской погиб мотоциклист (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла на улице Пушкинской около 23:15 в воскресенье, 26 июля.



Установлено, что в автомобиль «Hyundai» врезался мотоцикл «Yamaha», который ехал сзади.

От полученных травм 30-летний мотоциклист погиб на месте ДТП.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.



