Главная Новости Криминал и происшествия На Пушкинской погиб мотоциклист (ФОТО)
27.07.2020  10:36   

На Пушкинской погиб мотоциклист (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла на улице Пушкинской около 23:15 в воскресенье, 26 июля.

Установлено, что в автомобиль «Hyundai» врезался мотоцикл «Yamaha», который ехал сзади.

От полученных травм 30-летний мотоциклист погиб на месте ДТП.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.07 Криминал и происшествия ДТП: на Салтовке сбили ребенка (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 27.07 Криминал и происшествия ДТП возле женского монастыря (ФОТО) 27.07 Криминал и происшествия На 1-м километре автомобиль влетел в стеллу (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 