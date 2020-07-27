На 1-м километре автомобиль влетел в стеллу (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 27 июля Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 июля В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.