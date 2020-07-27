Главная Новости Криминал и происшествия На 1-м километре автомобиль влетел в стеллу (ФОТО)
27.07.2020  09:48   

На 1-м километре автомобиль влетел в стеллу (ФОТО)

Об аварии сообщили очевидцы.


// Telegram

ДТП произошло днем воскресенья, 26 февраля.

Фото происшествия опубликовали местные паблики.

По информации одного из них, за рулем была женщина, другого – мужчина.

О пострадавших не сообщается.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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