На 1-м километре автомобиль влетел в стеллу (ФОТО)

Об аварии сообщили очевидцы.
ДТП произошло днем воскресенья, 26 февраля.
Фото происшествия опубликовали местные паблики.
По информации одного из них, за рулем была женщина, другого – мужчина.
О пострадавших не сообщается.
Официальная информация уточняется.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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