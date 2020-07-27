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27.07.2020  09:33   

На автомойке взорвали гранату (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Киевском районе Харькова.


// hk.npu.gov.ua

26 июля в 12:40 в полицию обратился владелец автомойки по улице Глебовской и сообщил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, взрыв, полиция, харьков
 
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