На автомойке взорвали гранату (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Киевском районе Харькова.
26 июля в 12:40 в полицию обратился владелец автомойки по улице Глебовской и сообщил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
По адресу выезжали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.
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В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
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