ДТП двух Volkswagen: пострадавшего водителя вырезали спасатели (ФОТО)

Авария с участием двух автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen LT произошла 26 июля примерно в 1:00 на трассе "Мерефа-Павлоград" вблизи города Первомайского.
О происшествии сообщил в полицию и вызвал медиков 41-летний водитель транспортного средства "Volkswagen LT".
На место выезжали следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Установлено, что в результате столкновения автомобиль Volkswagen Passat слетел в кювет. Спасатели достали из заблокированной машины 37-летнего водителя, который находился в тяжелом состоянии. Пострадавший был доставлен в больницу Харькова.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортным средством на тот же срок.
Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Досудебное расследование продолжается.
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