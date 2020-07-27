27.07.2020 08:16

ДТП двух Volkswagen: пострадавшего водителя вырезали спасатели (ФОТО)

Авария с участием двух автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen LT произошла 26 июля примерно в 1:00 на трассе "Мерефа-Павлоград" вблизи города Первомайского.



// ГСЧС

О происшествии сообщил в полицию и вызвал медиков 41-летний водитель транспортного средства "Volkswagen LT".



На место выезжали следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Установлено, что в результате столкновения автомобиль Volkswagen Passat слетел в кювет. Спасатели достали из заблокированной машины 37-летнего водителя, который находился в тяжелом состоянии. Пострадавший был доставлен в больницу Харькова.





Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.





Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортным средством на тот же срок.





Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



Досудебное расследование продолжается.





