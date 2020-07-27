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27.07.2020  08:16   

ДТП двух Volkswagen: пострадавшего водителя вырезали спасатели (ФОТО)

Авария с участием двух автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen LT произошла 26 июля примерно в 1:00 на трассе "Мерефа-Павлоград" вблизи города Первомайского.


// ГСЧС

О происшествии сообщил в полицию и вызвал медиков 41-летний водитель транспортного средства "Volkswagen LT".

На место выезжали следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что в результате столкновения автомобиль Volkswagen Passat слетел в кювет. Спасатели достали из заблокированной машины 37-летнего водителя, который находился в тяжелом состоянии. Пострадавший был доставлен в больницу Харькова.



Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортным средством на тот же срок.



Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Досудебное расследование продолжается.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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