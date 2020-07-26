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26.07.2020  15:45   

Смерть в ночном пожаре: полиция устанавливает причины (ФОТО)

В Холодногорском районе в результате пожара погиб человек


// ГСЧС

26 июля в 00:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Ильинской, 38.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на тушение пожара выехало 3 дежурных подразделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

В жилом доме горела кухня на площади 35 кв.м.  В 1:12 пожар был локализован, а в 3:13 - полностью ликвидирован.

Владелец домовладения, мужчина 1974 года рождения, умер в карете скорой помощи с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции, причина пожара устанавливается, сообщили в  ГУ НП.

Тэги:  пожар, харьков
 
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