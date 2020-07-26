Смерть в ночном пожаре: полиция устанавливает причины (ФОТО)

В Холодногорском районе в результате пожара погиб человек
26 июля в 00:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Ильинской, 38.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на тушение пожара выехало 3 дежурных подразделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
В жилом доме горела кухня на площади 35 кв.м. В 1:12 пожар был локализован, а в 3:13 - полностью ликвидирован.
Владелец домовладения, мужчина 1974 года рождения, умер в карете скорой помощи с предварительным диагнозом отравление угарным газом.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции, причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ НП.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви.
Выходные будут жаркими, без осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье июля, в Украине отмечают День работников торговли.
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