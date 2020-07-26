26.07.2020 12:34

В столкновении с фурой погиб мотоциклист (ФОТО)

Авария произошла 25 июля около 12:00 на автодороге «Мерефа-Павлоград» в селе Екатериновка.



// hk.npu.gov.ua

Установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля «МАН» под управлением 48-летнего водителя и мотоцикла «Honda» под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист получил смертельные телесные повреждения.



Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.





