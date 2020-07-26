В столкновении с фурой погиб мотоциклист (ФОТО)

Авария произошла 25 июля около 12:00 на автодороге «Мерефа-Павлоград» в селе Екатериновка.
Установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля «МАН» под управлением 48-летнего водителя и мотоцикла «Honda» под управлением 24-летнего водителя.
В результате ДТП мотоциклист получил смертельные телесные повреждения.
Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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Выходные будут жаркими, без осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье июля, в Украине отмечают День работников торговли.
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