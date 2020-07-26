Смертельное ДТП: на пешеходном переходе сбили пенсионерку (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские выясняют причину аварии, в результате которой погибла пожилая женщина.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля около 5:00 на проспекте Гагарина.
По предварительным данным, автомобиль «Fiat» под управлением 20-летнего мужчины допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
От полученных травм 82-летняя гражданка погибла на месте.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви.
Выходные будут жаркими, без осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье июля, в Украине отмечают День работников торговли.
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