26.07.2020 11:08

Смертельное ДТП: на пешеходном переходе сбили пенсионерку (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские выясняют причину аварии, в результате которой погибла пожилая женщина.



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Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля около 5:00 на проспекте Гагарина.



По предварительным данным, автомобиль «Fiat» под управлением 20-летнего мужчины допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм 82-летняя гражданка погибла на месте.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.





