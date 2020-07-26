Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: на пешеходном переходе сбили пенсионерку (ВИДЕО, ФОТО)
26.07.2020  11:08   

Смертельное ДТП: на пешеходном переходе сбили пенсионерку (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские выясняют причину аварии, в результате которой погибла пожилая женщина.


// Facebook

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля около 5:00 на проспекте Гагарина.

По предварительным данным, автомобиль «Fiat» под управлением 20-летнего мужчины допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм 82-летняя гражданка погибла на месте.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



 

Источник:   Поліція Харківщини
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.07 Криминал и происшествия В столкновении с фурой погиб мотоциклист (ФОТО) 25.07 Криминал и происшествия ДТП: бензовоз против трамвая (ФОТО) 25.07 Криминал и происшествия ДТП: жесткая японо-корейская встреча (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 