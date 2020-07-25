Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: бензовоз против трамвая (ФОТО)
25.07.2020  14:35   

ДТП: бензовоз против трамвая (ФОТО)

В результате аварии пострадала водитель трамвая.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, ввария произошла 24 июля 2020 года на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской.
 
На место происшествия выезжал следственно-оперативная группа и патрульная полиция. 
 
Установлено, что по адресу произошло столкновение трамвая под управлением 64-летней женщины и автомобиля «DAF» с топливной цистерной под управлением 58-летнего мужчины. 
 
В результате аварии травм претерпела водитель общественного транспорта. 
 
Ее доставили в медицинское учреждение.
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. 
 
Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.07 Криминал и происшествия ДТП: жесткая японо-корейская встреча (ФОТО, ВИДЕО) 24.07 Криминал и происшествия ДТП: столкновение пяти автомобилей на Салтовке (ФОТО) 24.07 Криминал и происшествия ДТП: легковушка догнала пожарную машину
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 