25.07.2020 14:35

ДТП: бензовоз против трамвая (ФОТО)

В результате аварии пострадала водитель трамвая.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, ввария произошла 24 июля 2020 года на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской.

На место происшествия выезжал следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Установлено, что по адресу произошло столкновение трамвая под управлением 64-летней женщины и автомобиля «DAF» с топливной цистерной под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварии травм претерпела водитель общественного транспорта.

Ее доставили в медицинское учреждение.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.