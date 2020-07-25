25.07.2020 14:35
ДТП: бензовоз против трамвая (ФОТО)
В результате аварии пострадала водитель трамвая.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, ввария произошла 24 июля 2020 года на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской.
На место происшествия выезжал следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Установлено, что по адресу произошло столкновение трамвая под управлением 64-летней женщины и автомобиля «DAF» с топливной цистерной под управлением 58-летнего мужчины.
В результате аварии травм претерпела водитель общественного транспорта.
Ее доставили в медицинское учреждение.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.