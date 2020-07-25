ДТП: жесткая японо-корейская встреча (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Полтавсклм Шляхе - ДТП.
По свидетельству очевидцев, Mitsubishi Lancer влетел в филейную часть Hyundai и тот врезался в столб или ограждение.
Информации о ДТП и постралавших пока нет.
Если в делах наметилась пробуксовка, проявите гибкость, и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу.
Выходные будут жаркими, без осадков.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
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