25.07.2020 13:08

ДТП: жесткая японо-корейская встреча (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.



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Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Полтавсклм Шляхе - ДТП.

По свидетельству очевидцев, Mitsubishi Lancer влетел в филейную часть Hyundai и тот врезался в столб или ограждение.

Информации о ДТП и постралавших пока нет.