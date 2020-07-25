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25.07.2020  13:08   

ДТП: жесткая японо-корейская встреча (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Полтавсклм Шляхе - ДТП.

По свидетельству очевидцев, Mitsubishi Lancer влетел в филейную часть Hyundai и тот врезался в столб или ограждение.

Информации о ДТП и постралавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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