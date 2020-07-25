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25.07.2020  13:45   

Найден мертвым мужчина, стрелявшийся недавно из-за пассии

Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в полицию 23 июля 2020 года около 18:00.
 
По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.
 
В квартире любовницы на проспекте Науки полицейские обнаружили тело 37-летнего мужчины с телесными повреждениями.
 
Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
 
По данному факту следователем открыто уголовное по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
 
Ранее в Телеграмме появилось информация очевидцев о том, что  "жена его порезала ножом около недели назад и ее закрыли в СИЗО за покушение на убийство. Парень эти дни жил сам у неё в квартире. Друзья с ним созванивались во вторник днем, под вечер он уже не выходил на связь, а в четверг соседка нашла его мертвым".
 
Напомним,что менее двух месяцев назад мужчина стрелял в себя из-за этой женщины. С раной надбровной дуги онттогда попал в больницу.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, стрельба, труп, мертвое тело, проспект науки
 
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