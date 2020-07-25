25.07.2020 13:45

Найден мертвым мужчина, стрелявшийся недавно из-за пассии

Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе Харькова.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в полицию 23 июля 2020 года около 18:00.

По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

В квартире любовницы на проспекте Науки полицейские обнаружили тело 37-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Телеграмме появилось информация очевидцев о том, что "жена его порезала ножом около недели назад и ее закрыли в СИЗО за покушение на убийство. Парень эти дни жил сам у неё в квартире. Друзья с ним созванивались во вторник днем, под вечер он уже не выходил на связь, а в четверг соседка нашла его мертвым".

Напомним,что менее двух месяцев назад мужчина стрелял в себя из-за этой женщины. С раной надбровной дуги онттогда попал в больницу.